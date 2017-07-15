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يوفينتوس الإيطالي يعلن قيمة بيع بونوتشي إلى ميلان

ليوناردو بونوتشي
ليوناردو بونوتشي
15/7/2017

كشف نادي يوفينتوس الإيطالي، الجمعة، عن المقابل المالي الذي انتقل بموجبه لاعب كرة القدم ليوناردو بونوتشي، إلى صفوف أي سي ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال النادي عبر موقعه الالكتروني، "بونوتشي ينتقل إلى ميلان مقابل 42 مليون يورو تدفع على 3 أقساط".

وأعلن ميلان، في وقت سابق اليوم عن تعاقده مع بونوتشي، بعقد يستمر حتى عام 2022، بعد الاتفاق معه على كافة التفاصيل المالية الخاصة بالتعاقد.

ودافع بونوتشي، عن ألوان يوفنتوس، منذ 2010، ولعب دوراً أساسياً بإحرازه لقب الدوري في المواسم الستة الأخيرة إضافة إلى الكأس الإيطالية في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

المصدر : الأناضول
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