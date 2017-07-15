شاهد: موغوروزا تهزم فينوس وتفوز بلقب ويمبلدون للتنس للمرة الأولى

أحرزت الإسبانية غاربين موغوروزا لقبها الأول في بطولة ويمبلدون للتنس بعدما هزمت الأمريكية فينوس وليامز 7-5 و6-صفر في النهائي.

وأصبحت موغوروزا اللاعبة الإسبانية الثانية التي تفوز بلقب ويمبلدون بعد مواطنتها ومدربتها كونشيتا مارتينيز التي فازت باللقب في 1994.

وخاضت اللاعبتان مجموعة أولى متكافئة إلى حد كبير، وحافظت كل منهما على إرسالها حتى الشوط الحادي عشر، حينما تمكنت موغوروزا من كسر إرسال فينوس وتقدمت 6-5، ثم فازت بالشوط التالي لتحسم المجموعة لصالحها.

إلا أن الوضع تبدل بشك كبير في المجموعة الثانية، وتمكنت الإسبانية من كسر إرسال فينوس منذ الشوط الأول، ولم تترك لها فرصة طوال المجموعة لالتقاط الأنفاس والفوز بأي شوط، لتنتهي المجموعة 6- صفر.

وكانت وليامز، 37 عاما، تسعى لان تكون أكبر لاعبة سنا تفوز باللقب في ويمبلدون في 109 أعوام.

وسبق لموغوروزا الفوز ببطولة فرنسا المفتوحة عندما تغلبت على سيرينا وليامز الشقيقة الصغرى لفينوس في نهائي 2016.