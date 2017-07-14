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رياضة

صفقة أغلى مدافع في العالم من نصيب لاعب إنجليزي

14/7/2017

أعلن مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع كايل ووكر مدافع غريمه توتنهام لمدة خمس سنوات.

وقال سيتي في بيان على موقعه على الإنترنت "يسعد مانشستر سيتي الاعلان عن التعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي كايل ووكر. سينضم الظهير الأيمن من توتنهام في تعاقد لخمس سنوات وسيرتدي القميص رقم 2"

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة صفقة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما 50 مليون جنيه إسترليني (64.75 مليون دولار) ليتساوى مع ديفيد لويز في صدارة قائمة أغلى مدافع في العالم. وكان لويز ترك تشيلسي وانضم إلى باريس سان جيرمان في 2014. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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