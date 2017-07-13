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غرامة على مدرب الأهلي المصري بسبب بي إن سبورتس

13/7/2017

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقاف حسام البدري مدرب الأهلي المصري مباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه عشرة الآلف دولار لانتهاكه التعليمات المتعلقة بالتعامل مع الإعلام.

وقال الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت إن "هذه الانتهاكات أشير اليها في تقارير مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من المجموعة الرابعة أمام الوداد البيضاوي المغربي وكوتون سبور الكاميروني في 20 يونيو حزيران الماضي في الدار البيضاء والتاسع من يوليو تموز الحالي في الإسكندرية على الترتيب".

وأضاف الاتحاد الإفريقي أن البدري "غادر غرفة المؤتمر الصحفي عقب المباراة بسبب وجود الميكروفون الخاص بشبكة "قنوات بي إن سبورتس التلفزيونية".

وشارك المدرب في النهاية بالمؤتمر لكنه وضع يده على مكبر الصوت الخاص بالشبكة المذكورة ليمنع صدور الصوت كما قام بإزاحة المكبر بعيدا أكثر من مرة.

وفي مباراة كوتون سبور "رفض المدرب واللاعبون إجراء مقابلات مع القناة عقب المباراة، كما حضر المدرب المؤتمر الصحفي لكن بدون لاعبين".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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