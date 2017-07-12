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شاهد: ألفيس ينضم إلى باريس سان جيرمان

12/7/2017

أكمل الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس إجراءات انتقاله المفاجئ لباريس سان جيرمان بعدما أعلن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم عن إتمام الصفقة الأربعاء.

وقال ألفيس، 34 عاما، بعد توقيعه على عقد لمدة عامين عقب انتهاء تعاقده مع يوفنتوس "أنا في غاية السعادة للانضمام إلى باريس سان جيرمان".

وأضاف "تابعت في السنوات الماضية تطورا هائلا للنادي وبات واحدا من أقوى فرق أوربا ومن المثير أن أكون جزءا من مشروعه الكبير".

وارتبط اسم ألفيس بالانتقال لمانشستر سيتي الإنجليزي الذي يقوده بيب جوارديولا مدربه السابق في برشلونة.

وأمضى ألفيس أربع سنوات تحت قيادة جوارديولا في اسبانيا وفاز بدوري أبطال أوروبا مرتين في هذه الفترة.

المصدر : أسوشيتد برس + رويترز
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