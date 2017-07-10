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رياضة|مصر

وفاة مشجع للزمالك إثر أزمة قلبية بعد ضياع اللقب الأفريقي

10/7/2017

نعى نادي الزمالك المصري مشجعا توفي إثر أزمة قلبية بعد خروج الفريق المصري من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم (الأحد).

وتعادل الزمالك على أرضه 2-2 مع أهلي طرابلس الليبي ليفشل في العبور لدور الثمانية في البطولة التي نال لقبها خمس مرات، ووصل إلى النهائي في نسختها الماضية.

وقال الزمالك عبر صفحته بموقع فيسبوك الاثنين: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله صالح السعيد حمزة كبير مشجعي نادي الزمالك في مدينة المنصورة".

وأضاف أن المشجع "وافته المنية إثر أزمة قلبية تعرض لها بعد مباراة الأمس. نعزي أنفسنا وخالص تعازينا لأهل الراحل وجمهور نادي الزمالك".

وعاشت جماهير الزمالك ليلة حزينة بعد ضياع اللقب القاري ليضطر للمنافسة في كأس الاتحاد الأفريقي، المسابقة الثانية من حيث الأهمية، في الموسم المقبل إذ يحتل المركز الثالث في الدوري المصري الممتاز.

وكانت آخر ألقاب الزمالك في دوري الأبطال في 2002 وخسر النهائي العام الماضي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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