مانشستر يونايتد يستغني عن إبراهيموفيتش رسميا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي الاستغناء رسميا عن خدمات المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وظهر اسم المهاجم المصاب في قائمة نشرتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانضم المهاجم البالغ عمره 35 عاما ليونايتد في عقد مدته عام واحد قبل موسم 2016-2017 وكان عنصرا مؤثرا في فوز الفريق بكأس رابطة الأندية الإنجليزية والدوري الأوربي.

وسجل مهاجم باريس سان جيرمان السابق 28 هدفا في 46 مباراة في كل المسابقات قبل إصابة في ركبته أنهت موسمه في أبريل/نيسان الماضي.

وإبراهيموفيتش هو اللاعب الوحيد الذي استغنى عنه يونايتد وفقا للقائمة.