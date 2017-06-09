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شالكة الألماني يقيل مدربه

ماركوس فاينزيرل
ماركوس فاينزيرل
9/6/2017

أقال فريق شالكه الألماني لكرة القدم مدربه ماركوس فاينزيرل وقرر تعيين دومينيكو تيديسكو من نادي إرتسجيبيرجه آوه الذي ينافس بالدرجة الثانية لخلافته وذلك وفقا لما أعلنه الناديان الجمعة

وسيترك فاينزيرل 42 عاما فريق شالكه بعدما قضى معه موسما واحدا فقط كمدير فني، حيث انضم للنادي بعد أربع سنوات قضاها مع فريق أوغسبورغ.       

وذكر نادي شالكه أنه تعاقد مع تيديسكو 31 عاما بعقد يمتد لمدة موسمين وذلك بعدما نجح المدرب في الإبقاء على إرتسغيبيرغه آوه في دوري الدرجة الثانية حيث كان قد تولى تدريب الفريق في آذار/مارس الماضي وكان وقتها يقبع الفريق في مؤخرة الترتيب.

وأنهى شالكه الموسم في المركز العاشر، وفشل في حجز مكان يؤهله للبطولات الأوربية الموسم المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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