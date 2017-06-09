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سباليتي مدربا لإنتر ميلان

9/6/2017

أكد نادي إنتر ميلان الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تعيين لوتشيانو سباليتي مدربا جديدا للفريق.

وقال النادي المملوك لمجموعة صينية في بيان إن المدرب البالغ عمره 58 عاما، الذي قاد روما للمركز الثاني في الدوري هذا الموسم، وقع عقدا لمدة عامين وسيتم تقديمه رسميا يوم الأربعاء المقبل.

وأصبح سباليتي، 58 عاما، عاشر مدرب لإنتر ميلان في أخر سبع سنوات.

واستعان إنتر ميلان بثلاثة مدربين هذا الموسم في طريقه لإنهاء الدوري في المركز السابع.

وفشل إنترناسيونالي في الحفاظ على تألقه بعد فوزه بالثنائية المحلية التي تشمل الدوري والكأس إضافة للقب دوري الأبطال عام 2010 تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو. وغالبا ما يوجد الفريق في منتصف الترتيب.

وفشل إنتر ميلان في التأهل لبطولتي أوربا هذا الموسم.

واستحوذت شركة سونينج الصينية للتجارة على قرابة 70 في المائة من أسهم النادي في يونيو حزيران الماضي مقابل 270 مليون يورو.

وبدأ إنتر ميلان هذا الموسم بقيادة الهولندي فرانك دي بور الذي أقيل بعد 85 يوما. وأقيل خلفه ستيفانو بيولي الشهر الماضي بعد سبع مباريات لم يعرف فيها الفريق طعم الفوز.

وعمل سباليتي حليق الرأس لفترتين في روما وسبق له أيضا تدريب زينيت سان بطرسبرج الروسي لأربع سنوات فاز خلالها بالدوري مرتين.

وسبق سباليتي في تدريب انتر ميلان، بعد حقبة مورينيو، المدربون رفائيل بنيتز وليوناردو وجيان بييرو غاسباريني وكلاوديو رانييري وأندريا ستراماتشوني ووالتر ماتساري وروبرتو مانشيني.

المصدر : رويترز
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