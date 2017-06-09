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رياضة|السعودية

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتذر عن "واقعة أستراليا"

إحدى مباريات المنتخب السعودي لكرة القدم
إحدى مباريات المنتخب السعودي لكرة القدم
9/6/2017

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً رسمياً يعرب من خلاله عن أسفه، لما قام به لاعبو المنتخب الأخضر في مواجهة أستراليا بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم بروسيا 2018.

وجاء البيان الذي نشر على موقع الاتحاد الإلكتروني أمس على النحو التالي: "يعرب الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسفه العميق، ويعتذر من دون تحفظ عن أي فعل ناجم من أعضاء الفريق الذي مثل المنتخب السعودي في مواجهة أستراليا، وعدم التزامهم الصمت بدقيقة الحداد على ضحايا الهجوم الإرهابي في لندن".

وأضاف البيان "لم يقصد اللاعبون عدم احترام الضحايا أو أي فرد تضرر من تلك الفظائع، وإن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدين جميع أعمال الإرهاب والتطرف، ويقدم تعازيه لأسر الضحايا، وحكومة وشعب المملكة البريطانية المتحدة".

وامتنع لاعبو المنتخب السعودي عن الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق مباراتهم ضد أستراليا، على ضحايا تفجيرات لندن الأخيرة، في حين وقف لاعبو الفريق المنافس.

وهاجمت الصحف الإنجليزية والعالمية لاعبي المنتخب السعودي بعد ذلك الموقف، ما دفع الاتحاد لإصدار بيان رسمي، يوضح من خلاله موقفه تجاه الواقعة.

وخسر المنتخب السعودي من نظيره الأسترالي بهدفين مقابل ثلاثة في الجولة الثامنة للمجموعة الثانية لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد السعودية عند 16 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف اليابان المتصدر (لها مباراة بنفس الجولة) ومتفوقًا على أستراليا (الثالث) بفارق الأهداف.

المصدر : الأناضول
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