إيقاف لاعب ماليزي لمدة عام للإساءة للحكام

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إنه أوقف اللاعب الماليزي محمد فاريزال لمدة عام كامل وفرض عليه غرامة مالية بقيمة 40 ألف دولار بسبب إساءته للحكام خلال مباراة في كأس الاتحاد الآسيوي.

كما عاقب الاتحاد القاري أيضا اثنين من لاعبي جيجو يونايتد الكوري الجنوبي بالإيقاف لمدة طويلة وغرامات كبيرة بسبب مخالفات قاما بها في نهاية مباراة في دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني في الأسبوع الماضي.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان إن فاريزال لاعب جوهور دار التعظيم طرد من المباراة بعد أن دفع الحكم واستمر في الإساءة لطاقم التحكيم ما تسبب في "فوضى كبيرة" في الملعب.

وعوقب أيضا بنجامين مورا مدرب دار التعظيم بغرامة مالية بقيمة سبعة الآف دولار بسبب استخدامه لغة غير لائقة بحق مسؤولي الاتحاد وحكام المباراة بعد انتهاء اللقاء.

وعوقب تشو يونغ هيونغ لاعب جيجو بالايقاف لمدة ستة أشهر وغرامة قيمتها 20 ألف دولار في حين عوقب زميله بايك دونغ جيو بالايقاف لثلاثة أشهر وغرامة قيمتها 15 ألف دولار بسبب اللجوء للسلوك العنيف.

وقالت وكالة يونهاب الكورية للأنباء اليوم (الجمعة) إن جيجو سيطعن في العقوبات التي فرضت على لاعبيه.