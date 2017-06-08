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شاهد: السعودية تخسر أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم

8/6/2017

خسرت السعودية خارج ملعبها 3-2 أمام أستراليا الخميس في الجولة الثامنة من المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات التي ستقام في روسيا في 2018.

وأهدرت السعودية فرصة كبيرة للاقتراب من ضمان التأهل لكأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2006.

وتقدم صاحب الأرض بطل آسيا بهدف مبكر سجله تومي يوريتش في الدقيقة السابعة.

وأدرك سالم الدوسري التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة 23 قبل أن يعيد يوريتش منتخب بلاده للمقدمة مجددا في الدقيقة 36.

وقبل نهاية الشوط الأول تعادلت السعودية مجددا بفضل هدف محمد السهلاوي لكن أستراليا عادت للمقدمة من جديد بهدف توم روجيتش في الدقيقة 65 لتنتهي المباراة بفوز أستراليا 3-2.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد أستراليا إلى 16 نقطة متساوية مع منتخبي السعودية واليابان اللذين يتقاسمان صدارة المجموعة الثانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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