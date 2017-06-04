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كوبر: مواجهة تونس في تصفيات أمم أفريقيا"صعبة"

هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم - أرشيفية
هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم - أرشيفية
4/6/2017

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم على صعوبة مواجهة المنتخب التونسي في تصفيات أمم أفريقيا، التي ستقام بالكاميرون 2019.

وشدد كوبر على أن المنتخب سيبذل قصارى جهده للخروج من اللقاء بأفضل نتيجة ايجابية ممكنة.

ويستضيف المنتخب التونسي نظيره المصري يوم الأحد المقبل على ملعب "رادس" في مستهل التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تضم أيضا النيجر وسوازيلاند.       

وشدد كوبر خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد الأحد، قبل انطلاق معسكر المنتخب بالإسكندرية أنه يعتمد على معيار ثابت في اختيار اللاعب من حيث أدائه مع المنتخب وليس مع فريقه وهو ما يكشف سبب ضم لاعبين لا يشاركون مع فرقهم ضمن قائمة معسكر الإعداد لتونس.

ونفى كوبر ما تردد عن تعرضه لضغوط لضم حسام عاشور لاعب وسط الأهلي مشددا على أنه مقتنع تماما بعد رؤيته في المباريات الأخيرة واقتناعه بقدراته وإمكانياته.

وأشار إلى أن إقامة مباراة تونس في شهر رمضان لن يؤثر على أداء اللاعبين خاصة وأن اللقاء سيقام بعد الإفطار وأناللاعبين جاهزون لخوض المواجهة بدنيا وفنيا ونفسيا.

وعن ثلاثي حراسة المرمى عصام الحضري وشريف إكرامي وأحمد الشناوي شدد كوبر على صعوبة الاستقرار على الحارس الأساسي في ظل مستوى الثلاثي الرائع.     

من ناحية أخرى، تطرق كوبر في ختام تصريحاته للحديث عن أزمة الإعلان التلفزيوني لإحدى شركات الاتصالات والذي تم اتهامه بالإساءة للشعب المصري خلاله قائلا: "وافقت على الإعلان من أجل التقرب أكثر من الشعب المصري والمشهد الذي يعترض عليه البعض تم تنفيذه بطريقة كوميدية للضحك فقط لكن هناك من يريد استغلال أي ثغرة لإشعال المواقف وإثارة الفتن".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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