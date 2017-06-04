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شاهد: ألف جريح في تدافع بين متابعي المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا

4/6/2017

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) الأحد أن أكثر من 600 شخص أصيبوا بجروح خلال تدافع في ساحة عامة كانت تعرض المباراة النهائية في دوري أبطال أوربا لكرة القدم بمدينة تورينو الإيطالي.

وقع الحادث في ساحة "سان كارلو " في المدينة حيث كان يوجد حوالي 30 ألف شخص يشاهدون المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا بين فريقي يوفنتوس وريال مدريد والتي أقيمت في مدينة كارديف.

وقال قائد شرطة تورينو إن التدافع قد يكون سببه شخص استخدم ألعابا نارية. 

وأدى انفجار صوتي إلى حالة تدافع بين جماهير فريق يوفنتوس نجمت عن حالة ذعر بينهم ويرجح أن يكون الانفجار الصوتي ناجم عن مفرقعات نارية.

وقال مراسل "فرانس برس" إن حالة من الفوضى سادت قبل عشر دقائق من انتهاء المباراة عندما أصيب متابعوها بحالة هلع إثر سماع دوي ألعاب نارية في حين تحدث البعض عن انفجار قنبلة.

وأصيب خمسة أشخاص بجروح خطيرة بينما كانت معظم الإصابات الأخرى طفيفة. 

وكان ريال مدريد قد توج بلقب دوري أبطال أوربا ٢٠١٧ لكرة القدم بعد فوزه على يوفنتس بنتيجة ٤-١.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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