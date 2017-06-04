رئيس ريال مدريد: زيدان يستطيع البقاء في النادي مدى الحياة

قال رئيس ريال مدريد إن بوسع المدرب زيدان البقاء في النادي مدى الحياة بعدما أصبح أول مدرب يفوز بدوري أبطال أوربا لكرة القدم مرتين متتاليتين عقب التفوق بنتيجة 4-1 على يوفنتوس السبت.

وقدم ريال عرضا مذهلا في الشوط الثاني بعد تكافؤ كبير في أول 45 دقيقة.

وسجل ريال على مدار 90 دقيقة في يوفنتوس أكثر مما استقبله بطل إيطاليا في 12 مباراة بدوري الأبطال.

وهذا الفوز الرائع توج أول موسم كامل لريال تحت قيادة لاعبه السابق زيدان الذي قاده أيضا للفوز بلقب الدوري الإسباني لأول مرة في خمس سنوات ليجمع بين لقبي الدوري ودوري الأبطال لأول مرة منذ عام 1958.

وقال بيريز لمحطة كادينا سير الإذاعية "زيدان يستطيع البقاء في ريال مدريد مدى حياته".

وأضاف "يشعر كل مشجع لريال بالامتنان له فلقد رفع مستوى الفريق عندما انضم إلينا في 2001 وكان حينها أفضل لاعب في العالم".

وتابع "الآن هو أفضل مدرب في العالم إنه يتولى تدريبنا منذ 17 شهرا لكنه فعل كل شيء ممكن".

وسجل زيدان هدفا مذهلا بتسديدة مباشرة أمام باير ليفركوزن ليهدي ريال لقب دوري الأبطال 2002 بينما نجح العام الماضي، وبعد خمسة أشهر من تولي مسؤولية تدريب الفريق خلفا لرفائيل بنيتز، في تطوير مستواه بشكل واضح والفوز بدوري الأبطال.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي "لا يمكنني القول إذا كنت سأبقى هنا مدى الحياة لكني أشعر بامتنان كبير للنادي لكل شيء منحني إياه".

وأضاف "لعبت هنا لفترة طويلة وأشعر أني جزء من أثاث النادي، وأنا محظوظ أيضا بأن أكون جزءا من هذا النادي مع هذه التشكيلة، كل لاعب في التشكيلة أدى دوره وهذا سر نجاحنا هذا الموسم".

وبدأ ريال المباراة بإيقاع بطيء بعض الشيء ورغم التقدم بهدف لكريستيانو رونالدو، هداف دوري الأبطال هذا الموسم، أدرك يوفنتوس التعادل سريعا بتسديدة مذهلة من ماريو مانزوكيتش.

وهيمن ريال تماما وبشكل واضح على الشوط الثاني.

وقال زيدان "طالبت اللاعبين بضرورة مواصلة ما يفعلونه لكن بفتح مساحات على الجانبين والضغط بشكل أكبر على المنافس وقلت إنه عندما نمتلك الكرة علينا اللعب بالطريقة التي نعرفها".

وأضاف "سارت الأمور بشكل رائع، تسجيل أربعة أهداف أمام يوفنتوس ليس سهلا".