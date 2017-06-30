شاهد: وصول بيكيه وشاكيرا لحضور حفل زواج ميسي

وصل لاعب نادي برشلونة جيرارد بيكيه وزوجته الفنانة شاكيرا إلى مطار مدينة روزاريو الدولي في الأرجنتين بطائرة خاصة اليوم الجمعة لحضور حفل زواج زميله بالنادي ليونيل ميسي.

ووصل بيكيه وشاكيرا منتصف اليوم بطائرة خاصة إلى مطار ايسلاس مالفيناس بمدينة روزاريو.

وكان ميسي، لاعب نادي برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، قد قرر هو وخطيبته أنتونيلا روكوزو، الزواج في مدينة روزاريو مسقط رأسيهما، والمكان الذي ترعرعا فيه.

وفي ليلة عقد القران تزين حي الزوجين في منطقة لاس هيراس الذي عاش فيه ميسي حتى مغادرته للانضمام لفريق برشلونة في إسبانيا عام 2000.

كما شهدت المدينة إجراءات أمنية مشددة تزامنا مع الحفل، بينما قام عدد من الفنانين برسم جداريات تحمل صورة ميسي.

ويقام حفل الزواج في وسط المدينة بحضور 260 شخصا من ضمنهم أغلب لاعبي فريق برشلونة.