شاهد: مدينة روزاريو الأرجنتينية تستعد لحفل زواج ميسي

تضع مدينة روزايو الأرجنتينية، مسقط رأس نجم كرة القدم ليونيل ميسي، آخر الاستعدادات لحفل زواج النجم الأرجنتيني والذي يقام اليوم الجمعة.

وكان ميسي، لاعب نادي برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، قد قرر هو وخطيبته أنتونيلا روكوزو، الزواج في مدينة روزاريو مسقط رأسيهما، والمكان الذي ترعرعا فيه.

وفي ليلة عقد القران تزين حي الزوجين في منطقة لاس هيراس الذي عاش فيه ميسي حتى مغادرته للانضمام لفريق برشلونة في إسبانيا عام 2000.

كما شهدت المدينة إجراءات أمنية مشددة تزامنا مع الحفل، بينما قام عدد من الفنانين برسم جداريات تحمل صورة ميسي.

وسيقام حفل الزواج في وسط المدينة بحضور 260 شخصا من ضمنهم أغلب لاعبي فريق برشلونة.

وفي عام 2011 اختار ميسي في ان يكون سفيرا لمدينة روزاريو.