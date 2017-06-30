شاهد: الماكينات تتأهل لنهائي كأس القارات برباعية في المكسيك

واصل المنتخب الألماني(الماكينات) مسيرته الناجحة في بطولة كأس القارات لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا، بعدما تأهل للمباراة النهائية للمسابقة إثر فوزه 4 / 1 على نظيره المكسيكي

الخميس في الدور قبل النهائي للمسابقة بالعاصمة الروسية موسكو.

ورغم مشاركة منتخب ألمانيا (بطل العالم) بمجموعة من العناصر البديلة والوافدين الجدد في البطولة، في ظل رغبة يواخيم لوف مدرب الفريق في إراحة مجموعة كبيرة من أعمدته الأساسية، لكن النجوم الشباب نجحوا في اغتنام الفرصة وأثبتوا جدارتهم في الدفاع عن ألوان منتخب الماكينات الذي باتت تفصله خطوة واحدة عن التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وأحكم منتخب ألمانيا قبضته على مجريات اللقاء مبكرا، بعدما أحرز ليون جوريتسكا هدفين في الدقيقتين السادسة والثامنة، قبل أن يضيف تيمو فيرنر الهدف الثالث للألمان في الدقيقة 59 وتكفل (البديل) ماركو فابيان بتسجيل هدف المنتخب المكسيكي الوحيد في الدقيقة 89 عبر قذيفة رائعة من مسافة بعيدة المدى، فيما أحرز البديل الآخر أمين يونس الهدف الرابع لألمانيا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وحافظ منتخب ألمانيا على تفوقه الدائم على نظيره المكسيكي، بعدما حقق انتصاره الخامس مقابل تعادل وحيد خلال مواجهاته الست السابقة مع المنتخب الفائز ببطولة الكأس الذهبية الخاصة بمنتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وضرب منتخب ألمانيا موعدا في نهائي البطولة يوم الأحد القادم بمدينة سان بطرسبرج مع نظيره التشيلي، الذي تغلب 3 / صفر بركلات الترجيح على نظيره البرتغالي في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى الأربعاء، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في إعادة للقاء المنتخبين بالدور الأول للبطولة، الذي انتهى بتعادلهما بهدف لمثله.

ويسعى كلا المنتخبين لوضع أسميهما بحروف من ذهب ضمن قائمة المنتخبات المتوجة بالبطولة، حيث لم يسبق لهما الفوز باللقب خلال النسخ التسع السابقة للمسابقة.

في المقابل، يلتقي المنتخب المكسيكي مع منتخب البرتغال في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الأحد أيضا، في إعادة أيضا للقائهما بمرحلة المجموعتين، الذي انتهى بتعادلهما بهدفين لكل منهما.