شاهد: هدفان مثيران في الشوط الأول من لقاء الريال ويوفنتوس

انتهي الشوط الأول من نهائي دوري أبطال أوربا بالتعادل الإيجابي بين فريقي ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي.

وعوض ماريو ماندجوكيتش لاعب يوفنتوس الإيطالي تأخر فريقه بهدف أمام ريال مدريد الإسباني بهدف رائع في الدقيقة 27 من الشوط الأول في مباراة نهائي دوري أبطال أوربا.

وأحرز البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب فريق ريال مدريد الإسبانى، هدف التقدم الأول لفريقه على حساب يوفنتوس الإيطالي، حين سدد الكرة بمهارة كبيرة في مرمى جيانلويجي بوفون، وذلك بعد مرور 20 دقيقة من عمر المباراة، مستغلا حالة الإفلات من الرقابة اللصيقة التي فرضت عليه من جانب دفاع الفريق الإيطالي.