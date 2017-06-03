شاهد: رونالدو يحرز هدفين في يوفنتوس ويحرم ميسي من الثلاثية

حرم كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني، غريمه ليونيل ميسي نجم برشلونة من حصد ثلاثية استثنائية هذا الموسم.

ففي الدقيقة 20، أحرز رونالدو الهدف الأول في مرمى يوفنتوس الإيطالي، ليسجل النجم البرتغالي هدفه رقم 11، ويتساوى في صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع ميسي.

ثم أحرز في الدقيقة 61 الهدف الثالث لفريقه، وسينال رونالدو لقب هداف دوري الأبطال.

وبذلك يحرم النجم الأرجنتيني من التتويج بثلاثية بعيدًا عن الفريق الكتالوني الذي اكتفى بحصد كأس ملك إسبانيا فقط، بينما خسر لقب الليغا، وودع البطولة الأوروبية من دور الثمانية.

وكان ليونيل ميسي، تصدر هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 37 هدفًا، وكذلك كأس ملك إسبانيا برصيد 5 أهداف متساويًا مع وسام بن يدر.

كما سجل كريستيانو رونالدو هدفه السادس في مرمى جيانلويجي بوفون في المواجهات المباشرة بين الفريقين في دوري الأبطال بالمواسم الأخيرة.

وحتى الدقيقة الـ 71 من مباراة الريال ويوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا ، ظلت نتيجة المباراة 3-1 لصالح ريال مدريد، ففي الدقيقة 20 سجل كريستيانو رونالدو أحرز الهدف الأول في المباراة ثم سجل ماريو ماندجوكيتش التعادل ليفونتوس في الدقيقة 27، وفي الشوط الثاني تمكن كاسيميرو من إحراز الهدف الثاني لريال مدريد وفي الدقيقة 61 وبعد ثلاثة دقائق فقط سجل رونالدو الهدف الثالث لفريقه.