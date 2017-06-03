شاهد: الريال يقسو على يوفنتوس برباعية ويتوج بطلا لأبطال أوربا

عزز ريال مدريد الإسباني رصيده القياسي وأحرز لقبه الثاني عشر في دوري أبطال أوربا في كرة القدم، بفوزه على يوفنتوس الايطالي 4-1 في النهائي الذي أقيم (السبت).

وافتتح التسجيل للريال نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو (20)، ثم عادل الكرواتي ماريو مانزوكيتش بتسديدة خلفية رائعة (27).

وعزز لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو النتيجة للريال في الشوط الثاني بتسديدة بعيدة (61)، قبل أن يضيف رونالدو هدفه الثاني (64)، واختتم البديل ماركو أسنسيو التسجيل في الدقيقة الأخيرة (90).

وهو اللقب الثاني عشر لريال مدريد، والثالث منذ عام 2014، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند لقبي 1985 و1996.

بينما تلقى يوفنتوس، الفائز باللقب مرتين سابقتين، صفعة جديدة وخسر النهائي للمرة السابعة في تاريخه.