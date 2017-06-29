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كريستيانو رونالدو يُرزق بطفلين توأمين

29/6/2017

أعلن الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني أنه رزق بتوأمين أثناء وجوده للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس القارات بروسيا.

وخسر رونالدو المباراة النهائية لكأس القارات مع البرتغال أمام تشيلي صفر3/ بركلات الجزاء الترجيحية الأربعاء.

وتزامنت مشاعر الحزن التي سيطرت على رونالدو مع إعلانه عن أنه رزق بتوأمين. وهو ما يعني أنه ربما يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث الأحد المقبل.

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي )فيسبوك(  كنت في خدمة المنتخب الوطني دائما بعقلي وجسدي، وتزامن ذلك مع ولادة  طفلي".

وأضاف "لسوء الحظ لم نتمكن من تحقيق هدفنا الرئيسي الذي كنا نتطلع إليه، لكنني واثق من أننا سنواصل إسعاد الشعب البرتغالي".

وقال رونالدو "سعيد للغاية للتواجد مع أطفالي للمرة الأولى".

يذكر أن رونالدو لديه ابن آخر اسمه "كريستيانو جونيور " وقد بلغ عامه السابع في وقت سابق الشهر الجاري.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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