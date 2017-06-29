شاهد: حارس تشيلي يقهر البرتغال ويصعد بفريقه لنهائي كأس القارات

تأهل منتخب تشيلي إلى نهائي بطولة كأس القارات لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا، عقب فوزه 3- صفر على نظيره البرتغالي بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليضطر المنتخبان للاحتكام إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة المنتخب التشيلي بفضل تألق حارس المرمى التشيلي كلاوديو برافو.

وتصدى برافو لثلاث ركلات من ريكاردو كواريزما وجواو موتينيو ولويس ناني، فيما أحرز آرتورو فيدال وتشارليز أرانجويز أليكسيس سانشيز لمنتخب تشيلي.

وتجرع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من نفس الكأس الذي أذاقه منتخب تشيلي لغريمه اللدود ليونيل ميسي، بعدما حرم المنتخب نظيره الأرجنتيني من الفوز ببطولة كأس أمريكا الجنوبية في نسختيها الأخيرتين عامي 2015 و2016، عقب تغلبه عليه بركلات الترجيح في النهائي.

وكاد منتخب تشيلي أن يخطف بطاقة التأهل للنهائي خلال الوقت الإضافي لولا سوء الحظ البالغ الذي صادفه بعدما وقف القائم الأيسر والعارضة حائلا دون نجاحه في التسجيل في اللحظات الأخيرة للشوط الرابع.

وبات منتخب تشيلي أول فريق يتأهل للمباراة النهائية في مشاركته الأولى بالبطولة منذ المنتخب الفرنسي الذي حقق هذا الإنجاز في نسخة المسابقة التي جرت بكوريا الجنوبية واليابان عام 2001.

وضرب المنتخب التشيلي موعدا في المباراة النهائية للبطولة الأحد القادم مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى التي ستجرى بين المنتخب الألماني ونظيره المكسيكي، فيما يلتقي منتخب البرتغال مع الخاسر من اللقاء الآخر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.