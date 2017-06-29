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الاتحاد الآسيوي يدعم قطر لاستضافة مونديال 2022

كأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم
29/6/2017

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، دعمه لقطر بشأن استضافتها بطولة كأس العالم 2022.

وفي بيان منشور على موقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، "تابع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النتائج التي قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بإعلانها مؤخرًا حول عملية الترشيح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2018 و2022".

وأضاف البيان "في هذا المجال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتطلع الآن لمواصلة العمل على الاستعدادات من أجل تنظيم مونديال 2022 والتي ستكون محطة لعرض كرة القدم في قطر وفي قارة آسيا ككل".

واختتم البيان "سيواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعم قطر في هذا المجال، حيث ستشكل كأس العالم 2022 محطة تاريخية من خلال تنظيم البطولة للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي".

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء الماضي، الكشف عن تقرير مايكل غارسيا الخاص بتنظيم كأس العالم لعامي 2018 و2022، كاملًا، لتفادي نشر أي معلومات غير صحيحة، وقد برأت لجنة الأخلاق في الفيفا ملفي روسيا وقطر من أي شبهة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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