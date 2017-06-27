رئيس لجنة حكام الفيفا يثمن تجربة الفيديو

أكد ماسيمو بوساكا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه يجب على الحكام تقليل وقت الانتظار مع استخدام تقنية الفيديو.

وقال بوساكا في مؤتمر صحفي، إن الاختبارات أسفرت عن نتائج إيجابية حتى الآن، مشيرا إلى أن الأهم بالنسبة لهم حتى الآن ألا تحدث أي أخطاء واضحة.

وأوضح أنه قد تم اتخاذ قرارات مصيرية بناءً على الاستعانة بالحكام المساعدين بالفيديو، وهذا ما ينص عليه البروتوكول من خلال الانتباه للأخطاء الواضحة، والتركيز على القرارات المهمة.

غير أن رئيس لجنة حكام الفيفا أكد أن هناك بعض الجوانب التي تحتاج للتحسين، مثل تقليل وقت الانتظار بأقصى قدر ممكن، مشيرا إلى أن كبار الحكام يتسمون بالذكاء ويدركون أن التواصل يجب أن يكون سريعاً ومباشراً وأن الوقت يحتم علينا ذلك.

وأشار إلى أن اختيار زاوية الكاميرا المناسبة بأسرع وقت ممكن لا يزال "غير بديهي" موضحا أنه وبعد إسدال الستار على البطولة، سيتم الاستعداد للمستقبل، مثمنا النتائج المهمة التي تم التوصل إليها.

واختتم رئيس لجنة الحكام تصريحاته بالقول "لن نصل للمثالية المطلقة، لكننا سنقلل من الأخطاء، وينبغي التأكيد أن الاستعانة بتقنية إعادة الفيديو هي أداة لمنع الأخطاء، وسيدرك اللاعبون أنهم محط تدقيق وبناءً على ذلك، تبقى مهمة الحكم واضحة، التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب، وفهم اللعبة واتخاذ القرارات الصحيحة عند تطبيق العقوبات التأديبية".

وتم الاستعانة بتقنية الفيديو في بطولة كأس القارات المقامة حاليا في موسكو، حيث تم اللجوء إليها 10 مرات قبل اتخاذ الحكام للقرار النهائي.

وتقنية الفيديو تتمثل في لجوء حكم المباراة في الحالات المثيرة للجدل للفيديو لمشاهدة اللقطة من جديد أو أخذ آراء حكام يتابعون اللقطة على شاشة خاصة، وبناء عليه يتخذ حكم اللقاء قراره النهائي.

وشرع الاتحاد الدولي في تطبيق الفكرة لأول مرة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت باليابان، بهدف مساعدة الحكام على اتخاذ القرار الصائب في بعض اللعبات المثيرة للجدل.