لوف أول مدرب يحقق 100 انتصار مع المنتخب الألماني

دخل يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم التاريخ لكونه أول مدرب في تاريخ بلاده يحقق 100 انتصار مع منتخب "الماكينات".

جاء ذلك بعد نجاحه في قيادة المنتخب الألماني اليوم الأحد للفوز على الكاميرون بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية من بطولة كاس القارات المقامة بروسيا.

وخاض لوف، اليوم، المباراة رقم 150، حيث حقق الفوز في 100 مباراة، وتعادل في 27 مباراة، وخسر في 23 مواجهة.

وتولى لوف، تدريب المنتخب الألماني في 2006، وحقق مع الفريق كأس العالم 2014، ووصيف يورو 2008، والمركز الثالث فى يورو 2012 و2016.

ويستعد المنتخب الألماني لمواجهة قوية أمام المنتخب المكسيكي في الدور نصف النهائي من البطولة، بينما يلتقي المنتخب البرتغالي مع منتخب تشيلي في نصف النهائي الثاني.