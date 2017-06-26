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تشيلسي يسعى لضم ساندرو مقابل 70 مليون يورو

25/6/2017

اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من التعاقد مع لاعب كرة القدم البرازيلي أليكس ساندرو، قادمًا من يوفينتوس الإيطالي.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الأحد، فإن صفقة انتقال البرازيلي ساندرو من يوفنتوس إلى تشيلسي، سوف تكلف خزائن النادي الإنجليزي 70 مليون يورو.

وأضاف الموقع أنه في هذه الحالة ستكون صفقة ساندرو هي الصفقة الأغلى في تاريخ النادي.

وأوضح الموقع أن ساندرو، وافق على الانتقال إلى صفوف تشيلسي، مقابل الحصول على راتب سنوي تبلغ قيمته 7 ملايين يورو.

ويسعى نادي تشيلسي، إلى تدعيم صفوفه بعناصر جديدة في فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا لسلسلة البطولات التي سيخوضها الفريق في الفترة المقبلة.

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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