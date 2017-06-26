البث الحي
رياضة

أتليتكو مدريد يسعى للتعاقد مع إبراهيموفيتش

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد
26/6/2017

يسعى نادي أتليتكو مدريد الإسباني للتعاقد مع لاعب كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني المقبل.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إبراهيموفيتش قد يعود للدوري الإسباني (الليغا)، لتمثيل فريق العاصمة أتليتكو مدريد في الشتاء المقبل.

وأضافت الصحيفة أن إبراهيموفيتش ضمن اهتمامات المدرب الأرجنتيني دييغو سيمويني، الذى يتابع تطور تعافي المهاجم السويدي من الإصابة.

وتعرض إبراهيموفيتش لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو ما سيبعده عن الملاعب حتى مطلع  2018.

يذكر أن عقد إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد انتهى بنهاية الموسم الماضي، وقرر مسؤولو النادي عدم التجديد له ليصبح اللاعب حرًا ومن حقه الانتقال إلى أي ناد آخر.

ولن يكون بمقدور أتليتكو مدريد إبرام أي تعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية تنفيذًا للعقوبة المفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بسبب التعاقد مع لاعبين قصر وهو ما يخالف لوائح الفيفا.

المصدر : الأناضول
المزيد من رياضة

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)