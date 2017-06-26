أتليتكو مدريد يسعى للتعاقد مع إبراهيموفيتش

يسعى نادي أتليتكو مدريد الإسباني للتعاقد مع لاعب كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني المقبل.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إبراهيموفيتش قد يعود للدوري الإسباني (الليغا)، لتمثيل فريق العاصمة أتليتكو مدريد في الشتاء المقبل.

وأضافت الصحيفة أن إبراهيموفيتش ضمن اهتمامات المدرب الأرجنتيني دييغو سيمويني، الذى يتابع تطور تعافي المهاجم السويدي من الإصابة.

وتعرض إبراهيموفيتش لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو ما سيبعده عن الملاعب حتى مطلع 2018.

يذكر أن عقد إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد انتهى بنهاية الموسم الماضي، وقرر مسؤولو النادي عدم التجديد له ليصبح اللاعب حرًا ومن حقه الانتقال إلى أي ناد آخر.

ولن يكون بمقدور أتليتكو مدريد إبرام أي تعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية تنفيذًا للعقوبة المفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بسبب التعاقد مع لاعبين قصر وهو ما يخالف لوائح الفيفا.