شاهد: استراليا تودع البطولة بتعادل إيجابي مع تشيلي

نجحت استراليا في حرمان تشيلي من اللعب بأسلوبها لكنها ودعت كأس القارات لكرة القدم بعدما أهدرت العديد من الفرص في التعادل 1-1 (الأحد) وهي نتيجة أرسلت تشيلي للدور قبل النهائي.

وكانت استراليا تحتاج للفوز بهدفين لتتأهل من المجموعة الثانية وتقدمت عن طريق جيمس ترويسي في الدقيقة 42 وأهدرت فرصة لمضاعفة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عندما سدد ترنت سينسبيري فوق العارضة وهو في وضع سهل للتسجيل.

وأهدرت استراليا المزيد من الفرص في الشوط الثاني ودفعت الثمن عندما عادل البديل مارتن رودريجيز النتيجة في الدقيقة 67 مستفيدا من خطأ دفاعي.

وأنهت تشيلي مشوارها في المجموعة الثانية في المركز الثاني خلف المانيا برصيد خمس نقاط من ثلاث مباريات بينما جاءت استراليا في المركز الثالث بنقطتين.