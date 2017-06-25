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شاهد: استراليا تودع البطولة بتعادل إيجابي مع تشيلي

25/6/2017

نجحت استراليا في حرمان تشيلي من اللعب بأسلوبها لكنها ودعت كأس القارات لكرة القدم بعدما أهدرت العديد من الفرص في التعادل 1-1 (الأحد) وهي نتيجة أرسلت تشيلي للدور قبل النهائي.

وكانت استراليا تحتاج للفوز بهدفين لتتأهل من المجموعة الثانية وتقدمت عن طريق جيمس ترويسي في الدقيقة 42 وأهدرت فرصة لمضاعفة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عندما سدد ترنت سينسبيري فوق العارضة وهو في وضع سهل للتسجيل.

وأهدرت استراليا المزيد من الفرص في الشوط الثاني ودفعت الثمن عندما عادل البديل مارتن رودريجيز النتيجة في الدقيقة 67 مستفيدا من خطأ دفاعي.

وأنهت تشيلي مشوارها في المجموعة الثانية في المركز الثاني خلف المانيا برصيد خمس نقاط من ثلاث مباريات بينما جاءت استراليا في المركز الثالث بنقطتين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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