شاهد: ألمانيا تفوز بثلاثية على الكاميرون وتتأهل لقبل النهائي

تأهلت ألمانيا إلى قبل نهائي كأس القارات لكرة القدم بفوزها 3-1 على الكاميرون (الأحد).

وتصدرت ألمانيا عن استحقاق المجموعة الثانية لتضرب موعدا مع المكسيك في الدور قبل النهائي على الملعب نفسه الخميس المقبل بعدما سجل كريم ديميرباي الهدف الأول للمنتخب الألماني وتبعه تيمو فيرنر، الذي سجل هدفين، للمرة الأولى دوليا.

بينما سجل فينسن أبو بكر هدف الكاميرون الوحيد.

وعاد حكم الفيديو المساعد في هذه المباراة إلى دائرة الضوء بعدما احتاج الحكم إلى مراجعة واقعة واحدة مرتين ليتوصل إلى القرار الصحيح.

واستشار الكولومبي ويلمار رولدان حكم الفيديو المساعد بعد تدخل عنيف من جانب إرنست مابوكا ضد ايمري تشان لاعب المانيا في واقعة حصل خلالها سيباستيان سياني قائد الكاميرون على انذار عن طريق الخطأ.

لكن حتى بعد ذلك لم يتخذ رولدان القرار الصحيح واكتفى بتعديل البطاقة التي حصل عليها اللاعب من صفراء إلى حمراء.

وبعد اصرار لاعبي الكاميرون على الاستعانة بحكم الفيديو تراجع الحكم عن طرد سياني وطرد مابوكا بدلا منه.