البث الحي
رياضة

شاهد: ألمانيا تفوز بثلاثية على الكاميرون وتتأهل لقبل النهائي

25/6/2017

تأهلت ألمانيا إلى قبل نهائي كأس القارات لكرة القدم بفوزها 3-1 على الكاميرون (الأحد).

وتصدرت ألمانيا عن استحقاق المجموعة الثانية لتضرب موعدا مع المكسيك في الدور قبل النهائي على الملعب نفسه الخميس المقبل بعدما سجل كريم ديميرباي الهدف الأول للمنتخب الألماني وتبعه تيمو فيرنر، الذي سجل هدفين، للمرة الأولى دوليا.

بينما سجل فينسن أبو بكر هدف الكاميرون الوحيد.

وعاد حكم الفيديو المساعد في هذه المباراة إلى دائرة الضوء بعدما احتاج الحكم إلى مراجعة واقعة واحدة مرتين ليتوصل إلى القرار الصحيح.

واستشار الكولومبي ويلمار رولدان حكم الفيديو المساعد بعد تدخل عنيف من جانب إرنست مابوكا ضد ايمري تشان لاعب المانيا في واقعة حصل خلالها سيباستيان سياني قائد الكاميرون على انذار عن طريق الخطأ.

لكن حتى بعد ذلك لم يتخذ رولدان القرار الصحيح واكتفى بتعديل البطاقة التي حصل عليها اللاعب من صفراء إلى حمراء.

وبعد اصرار لاعبي الكاميرون على الاستعانة بحكم الفيديو تراجع الحكم عن طرد سياني وطرد مابوكا بدلا منه.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)