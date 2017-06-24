شاهد: روسيا تودع كأس القارات بالهزيمة أمام المكسيك

ودعت روسيا البلد المضيف كأس القارات لكرة القدم بعد هزيمتها 2-1 أمام المكسيك التي تأهلت للدور قبل النهائي.

وافتتح ألكسندر ساميدوف التسجيل لروسيا في الدقيقة 25 لكن هذا التقدم لم يدم سوى خمس دقائق حيث أدرك نستور أراوخو التعادل للمكسيك.

وأحرز هيرفينغ لوزانو هدف الفوز للمكسيك بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأكملت روسيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد يوري جيركوف في الدقيقة 68.

وتملك المكسيك سبع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف البرتغال التي فازت 4-صفر على نيوزيلندا.

وتأتي روسيا في المركز الثالث بثلاث نقاط بينما تتذيل نيوزيلندا المجموعة من دون رصيد.