شاهد: البرتغال تسحق نيوزيلندا برباعية في كأس القارات

سحقت البرتغال بطلة أوروبا منتخب نيوزيلندا 4-صفر لتتصدر المجموعة الأولى وتتأهل لقبل نهائي كأس القارات لكرة القدم التي تستضيفها روسيا.

ورفعت البرتغال رصيدها إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن المكسيك التي تغلبت على روسيا 2-1 لتلحق ببطلة أوروبا لقبل النهائي بينما ودعت الدولة المضيفة المسابقة مبكرا.

ووضع كريستيانو رونالدو قائد البرتغال وأفضل لاعب في العالم أربع مرات منتخب بلاده في المقدمة بركلة جزاء في الدقيقة 33 ليحرز هدفه 75 بقميص المنتخب.

وعزز برناردو سيلفا النتيجة بعدها بأربع دقائق عندما تابع تمريرة عرضية ليسدد كرة منخفضة في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف أندريه سيلفا الهدف الثالث بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة من داخل منطقة الجزاء قبل النهاية بعشر دقائق.

ونجح ناني، الذي شارك بدلا من رونالدو في الشوط الثاني وحمل شارة القيادة بدلا منه، في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.