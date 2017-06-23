مدرب ليفربول: "صلاح" سيشكل خطرا كبيرا على الخصوم بسرعته الرهيبة

أشاد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بإتمام التعاقد مع لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح.

وفي تصريح لموقع النادي الالكتروني، قال كلوب "صلاح لديه مزيج مثالي من الخبرة والإمكانيات هو توقيع مثير حقًا بالنسبة لنا".

وأضاف "صلاح لاعب طموح ويرغب دائمًا أن يكون في أعلى مستوى، لديه القدرة أن يوفي لهذا الطموح هنا في ليفربول".

وأوضح كلوب "سرعته رهيبة وستشكّل خطرًا كبيرًا على الخصوم، أرقامه في الدوري الايطالي لا تصدق".

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي، في وقت سابق اليوم، تعاقده مع محمد صلاح (25 عامًا) قادمًا من اي سي روما الإيطالي.

وقال النادي الإنجليزي عبر موقعه الالكتروني، "أكمل ليفربول اليوم صفقة انتقال محمد صلاح قادمًا من نادي اي إس روما الإيطالي".

وأضاف البيان "وافق صلاح على عقد طويل الأمد مع ليفربول بعد اجتياز الفحص الطبي، وسيسجل رسميًا كلاعب للنادي في 1 يوليو/ تموز 2017 القادم".

ولم يعلن النادي الإنجليزي مدة العقد أو القيمة المالية للصفقة، إلّا أن وسائل إعلام إنجليزية أشارت إلى أن مدة العقد 5 سنوات وأن القيمة المالية بلغت 39 مليون يورو.

وسجل محمد صلاح 29 هدفًا في 65 مباراة في الدوري الإيطالي خلال موسمين مع روما.

كما لعب المصري قبل ذلك مع بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي، إضافةً إلى ذلك، مثّل صلاح منتخب بلاده منذ 2011 في 52 لقاءً سجل خلالها 29 هدفًا حتى الآن.