محمد صلاح أغلى لاعب عربي وأفريقي

أصبح المصري محمد صلاح أغلى لاعب كرة القدم عربي وأفريقي قيمة مالية في انتقالات النجوم في الملاعب الأوربية في الفترة الأخيرة.

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي، مساء الخميس، تعاقده مع صلاح (25 عامًا) قادمًا من اي سي روما الإيطالي.

وأضاف "وافق صلاح على عقد طويل الأمد مع ليفربول بعد اجتياز الفحص الطبي، وسيسجل رسميًا كلاعب للنادي في 1 يوليو/ تموز 2017 القادم".

ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية، انتقل صلاح إلى ليفربول في صفقة بلغت قيمتها 39 مليون جنيه استرليني بما يعادل 45 مليون يورو.

وبذلك، تخطى صلاح اللاعب الجزائري إسلام سليماني الذي انتقل لليستر سيتي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو، يليهما المغربي مهدي بنعطية الذي انتقل لبايرن ميونيخ الألماني بـ 30 مليون يورو قبل انتقاله الأخير ليوفينتوس الإيطالي.

وجاء التونسي أيمن عبد النور رابعًا بـ 22 مليون يورو عن صفقة انتقاله من موناكو الفرنسي إلى فالنسيا الإسباني.

وعلى صعيد اللاعبين الأفارقة، أصبح صلاح أيضًا صاحب أغلى صفقة متخطيًا السنغالي ساديو ماني بـ 35 مليون جنيه إسترليني (40 مليون يورو).

وجاء الإيفواري إريك بايي ثالثًا في صفقة انتقاله من فياريال الإسباني لمانشستر يونايتد الإنجليزي بـ 30 مليون جنيه إسترليني (34 مليون يورو).

وسجل محمد صلاح 29 هدفًا في 65 مباراة في الدوري الإيطالي خلال موسمين مع روما.

كما لعب المصري قبل ذلك مع بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي، إضافةً إلى ذلك، مثّل صلاح منتخب بلاده منذ 2011 في 52 لقاءً سجل خلالها 29 هدفًا حتى الآن.