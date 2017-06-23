البث الحي
رياضة

محمد صلاح أغلى لاعب عربي وأفريقي

23/6/2017

أصبح المصري محمد صلاح أغلى لاعب كرة القدم عربي وأفريقي قيمة مالية في انتقالات النجوم في الملاعب الأوربية في الفترة الأخيرة.

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي، مساء الخميس، تعاقده مع صلاح (25 عامًا) قادمًا من اي سي روما الإيطالي.

وأضاف "وافق صلاح على عقد طويل الأمد مع ليفربول بعد اجتياز الفحص الطبي، وسيسجل رسميًا كلاعب للنادي في 1 يوليو/ تموز 2017 القادم".

ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية، انتقل صلاح إلى ليفربول في صفقة بلغت قيمتها 39 مليون جنيه استرليني بما يعادل 45 مليون يورو.

وبذلك، تخطى صلاح اللاعب الجزائري إسلام سليماني الذي انتقل لليستر سيتي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو، يليهما المغربي مهدي بنعطية الذي انتقل لبايرن ميونيخ الألماني بـ 30 مليون يورو قبل انتقاله الأخير ليوفينتوس الإيطالي.

وجاء التونسي أيمن عبد النور رابعًا بـ 22 مليون يورو عن صفقة انتقاله من موناكو الفرنسي إلى فالنسيا الإسباني.

وعلى صعيد اللاعبين الأفارقة، أصبح صلاح أيضًا صاحب أغلى صفقة متخطيًا السنغالي ساديو ماني بـ 35 مليون جنيه إسترليني (40 مليون يورو).

 وجاء الإيفواري إريك بايي ثالثًا في صفقة انتقاله من فياريال الإسباني لمانشستر يونايتد الإنجليزي  بـ 30 مليون جنيه إسترليني (34 مليون يورو).

وسجل محمد صلاح 29 هدفًا في 65 مباراة في الدوري الإيطالي خلال موسمين مع روما.

كما لعب المصري قبل ذلك مع بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي، إضافةً إلى ذلك، مثّل صلاح منتخب بلاده منذ 2011 في 52 لقاءً سجل خلالها 29 هدفًا حتى الآن.

المصدر : الأناضول
المزيد من رياضة

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)