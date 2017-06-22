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شاهد: المكسيك تحرم نيوزيلندا من أول فوز في كأس القارات

21/6/2017

سجلت المكسيك هدفين متتاليين في الشوط الثاني لتعدل تأخرها إلى انتصار 2-1 وتقضي على آمال نيوزيلندا في تحقيق أول فوز في مشاركتها رقم 11 بكأس القارات لكرة القدم.

كانت نيوزيلندا الأفضل في الشوط الأول وتقدمت في النتيجة بفضل هدف كريس وود.

لكن المكسيك انتفضت بعد الاستراحة وعادل راؤول خيمينيز النتيجة بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني.

واخترق خافيير أكينو الجبهة اليسرى وتبادل الكرة على حافة منطقة الجزاء ليسدد خيمينيز بشكل رائع في شباك نيوزيلندا.

وانتزع أوريبي بيرالتا الانتصار بتسديدة من زاوية ضيقة في الدقيقة 72 بعد تمريرة أخرى متقنة من أكينو.

وشهد الوقت المحتسب بدل الضائع عصبية بالغة من لاعبي المنتخبين، بعدما تعمد هيكتور هيريرا جذب أحد لاعبي منتخب نيوزيلندا من قميصه، ليشتبك اللاعبون ببعضهم البعض، ويضطر حكم المباراة للاستعانة بتقنية الفيديو ثم أشهر البطاقة الصفراء في وجه أكثر من لاعب.

وتصدرت المكسيك المجموعة الأولى بأربع نقاط وبفارق الأهداف عن البرتغال بينما تملك روسيا صاحبة الضيافة ثلاث نقاط في المركز الثالث وظل رصيد نيوزيلندا خاويا.

المصدر : رويترز
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