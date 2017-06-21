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شاهد: رونالدو يقود البرتغال للفوز على روسيا

21/6/2017

سجل كريستيانو رونالدو هدفا مبكرا من ضربة رأس يقود البرتغال للفوز 1-صفر على روسيا صاحبة الضيافة في كأس القارات لكرة القدم.

وبهذه الخسارة أفسد رونالدو فرحة الحارس إيغور أكينفييف بخوض المباراة الدولية رقم 100. واستقبل هداف ريال مدريد برأسه تمريرة رفائيل جيريرو العرضية ليضع الكرة من فوق أكينفييف في الدقيقة الثامنة.

ورفعت البرتغال بطلة أوربا، التي تعادلت في مباراتها الأولى 2-2 مع المكسيك، رصيدها إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الأولى مقابل ثلاث نقاط لروسيا التي هزمت نيوزيلندا 2-صفر في لقاء الافتتاح.

وأتيحت لروسيا، التي تستضيف نهائيات كأس العالم العام المقبل، بعض الفرص في الشوط الثاني لكنها فشلت في التعادل في استاد سبارتاك أمام نحو 43 الف مشجع.

وأبقى أكينفييف على فرص فريقه في المباراة في بداية الشوط الثاني عندما تصدى لضربة رأس قوية من أندريه سيلفا.

وأهدرت روسيا فرصتين في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما سدد جيورجي دجيكيا ضربة رأس فوق العارضة ثم سدد فيدور سومولوف بعيدا عن المرمى.

وتختتم روسيا مبارياتها بالمجموعة عندما تواجه المكسيك السبت المقبل بينما تلعب البرتغال ضد نيوزيلندا في نفس اليوم.

المصدر : رويترز
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