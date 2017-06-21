البث الحي
رياضة

بعد موقف مدير الأهلي المصري.. الكاف يحذر من خلط السياسة بالرياضة

حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، انسحب من المؤتمر الصحفي بسبب ميكروفون "بي إن سبورت"
حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، انسحب من المؤتمر الصحفي بسبب ميكروفون "بي إن سبورت"
21/6/2017

حذر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) من أن أي خلط للسياسة بالرياضة في المسابقات الرياضية سيقابل بالعقوبات المناسبة.

جاء تحذير الكاف بعد قيام حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، بالانسحاب من المؤتمر الصحفي المنعقد قبل مباراة فريقه مع نادي الوداد البيضاوي المغربي، بسبب وجود ميكروفون قناة "بي إن سبورت" القطرية، وانسحابه مجددا من المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد اللقاء، لكنه عاد واستكمل المؤتمر الصحفي.

وقال الكاف في بيان صحفي: "من ضمن المبادئ التي تعد من القيم الأساسية للحركة الأولمبية هي حاجة جميع المستفيدين من الرياضة بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة، اللاعبون، الأندية، الاتحادات الوطنية، والاتحادات، للاحترام الشديد للحيادية والاستقلالية، خاصة على المستوى السياسي في إطار شبكة عمل الأحداث الرياضية التي يشاركون بها".

وأضاف أنه "تمت ملاحظة بعض التصرفات غير المناسبة بهذا الصدد مؤخراً من قبل ممثلي أندية معينة ومنتخبات تتنافس في مسابقات الكاف. هذه التصرفات لا مجال لتواجدها في المسابقات الرياضية".

وقال الكاف إنه يدعو "أصحاب المصلحة المعنيين بأن يسود  الاحترام، بغض النظر عن الحساسيات والضغوط التي تتواجد، ويشير لأنه سيكون يقظاً فيما يخص احترام هذه المبادئ الخاصة بالحيادية والاستقلالية في كل المباريات المستقبلية التي تقام تحت رعايته".

وحذر من أن "مراقبي المباريات والمنسقين العامين سيقومون برفع التقارير اللازمة، وبناء عليها ستقوم اللجان المنظمة المختصة باتخاذ العقوبات المناسبة بما يتفق مع اللوائح المطبقة".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)