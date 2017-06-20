اتهام مورينيو بالتهرب الضريبي

قال الإدعاء الإسباني إنه أقام دعوى ضد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد في تهمتين بالتهرب الضريبي في 2011 و2012 عندما كان مدربا لريال مدريد.

وأضاف بيان صادر عن الإدعاء في مدريد أن البرتغالي مورينيو يدين بمبلغ 3 ملايين و300 ألف يورو، نحو 3 ملايين و700 ألف دولار، لسلطات الضرائب الإسبانية وأكد أيضا أنه تقدم بما يفيد ذلك إلى محكمة محلية.

ورحل مورينيو عن ريال مدريد في 2013 وتولى قيادة تشيلسي الإنجليزي للمرة الثانية قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد في 2016.

وقال الإدعاء إن مورينيو، 54 عاما، لم يكشف عن دخله من بيع الحقوق الملكية لصوره في إقراره الضريبي في 2011 و2012 "بغرض الكسب غير المشروع".

وأضاف الإدعاء أن مورينيو توصل قبل ذلك لتسوية بخصوص دعوى سابقة تتعلق بالضرائب الإسبانية وأسفر ذلك عن دفع مليون و150 ألف يورو في 2014. لكن سلطات الضرائب اكتشفت بعد ذلك أن بعض المعلومات المقدمة في التسوية لم تكن صحيحة.

وتأتي هذه الإدعاءات ضد مورينيو لينضم لقائمة من نجوم كرة القدم في إسبانيا تعرضوا لاتهامات بالتهرب الضريبي أيضا.

وذكرت المحكمة أن كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد سيدلي بشهادته في قضية تهرب ضريبي في 31 يوليو تموز المقبل بعد إدعاءات بأنه أخفى دخله عن سلطات الضرائب بين 2011 و2014.