أرسنال يعرض 30 مليون يورو للتعاقد مع التركي توران

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الاثنين، أن نادي أرسنال الإنجليزي يسعى بشتى الطرق للتعاقد مع لاعب كرة القدم التركي أردا توران المحترف في برشلونة الإسباني.

وأضافت الصحيفة، أن نادي أرسنال عرض مبلغ 30 مليون يورو على مسؤولي برشلونة نظير الاستغناء عن توران في الموسم القادم.

وبات توران خارج حسابات الجهاز الفني الجديد لفريق برشلونة بقيادة فالفيردي في الموسم الكروي المقبل.

وشارك توران (30 عامًا) في الموسم المنقضي مع برشلونة في 30 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا، كما خاض 96 مباراة مع المنتخب التركي وسجل 17 هدفًا.

وانضم توران لفريق برشلونة بداية الموسم الماضي 2016-2017 قادمًا من أتليتكو مدريد، بعد قضائه 4 أعوام بين جدران نادي العاصمة الإسبانية.