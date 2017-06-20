البث الحي
رياضة

أرسنال يعرض 30 مليون يورو للتعاقد مع التركي توران

اللاعب التركي أردا توران المحترف بصفوف برشلونة الإسباني
اللاعب التركي أردا توران المحترف بصفوف برشلونة الإسباني
20/6/2017

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الاثنين، أن نادي أرسنال الإنجليزي يسعى بشتى الطرق للتعاقد مع لاعب كرة القدم التركي أردا توران المحترف في برشلونة الإسباني.

وأضافت الصحيفة، أن نادي أرسنال عرض مبلغ 30 مليون يورو على مسؤولي برشلونة نظير الاستغناء عن توران في الموسم القادم.

وبات توران خارج حسابات الجهاز الفني الجديد لفريق برشلونة بقيادة فالفيردي في الموسم الكروي المقبل.

وشارك توران (30 عامًا) في الموسم المنقضي مع برشلونة في 30 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا، كما خاض 96 مباراة مع المنتخب التركي وسجل 17 هدفًا.

وانضم توران لفريق برشلونة بداية الموسم الماضي 2016-2017 قادمًا من أتليتكو مدريد، بعد قضائه 4 أعوام بين جدران نادي العاصمة الإسبانية.

المصدر : الأناضول
المزيد من رياضة

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)