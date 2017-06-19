شاهد: أول بطولة وطنية لمصارعة الأيدي في لبنان

نظم لبنانيون أول بطولة لمصارعة الأيدي في بيروت، في مسعى لتعزيز أحد النشاطات الرياضية التي يشتهر بها لبنان.

وخرج عشرات الأشخاص (الأحد) للعب بهدف الاستمتاع أو مشاهدة المتسابقين في حي الأشرفية في المدينة.

ونظم الحدث اتحاد مصارعة الأيدي (الكباش) اللبناني حديث التكوين. وقال المنظمون إنهم يريدون تعزيز هذا النشاط الذي يمارسه اللبنانيون كتسلية لكي يصبح رياضة.

وقال كريم عنداري، رئيس اتحاد الكباش اللبناني، إنه بينما تشتهر البلدان الأوروبية بممارسة كرة القدم، وتشتهر أمريكا بكرة السلة وتشتهر آسيا بالفنون القتالية، وإفريقيا بالعدائين والعرب بالخيل، فإن لبنان يشتهر برياضة الكباش.

ويضيف عنداري أن البطولة تهدف إلى تعليم الناس فنيات وقواعد اللعبة بحسب المعايير الدولية.

وتنقسم البطولة إلى فئتين الأولى من أجل الإحماء والمرح والتعلم، والثانية هي البطولة الرسمية التي يتنافس فيها عشرات من الرجال المتحمسين على الكأس.

وأعرب الفائز بالبطولة شربل جلول عن تفاؤله بشأن مستقبل الرياضة.