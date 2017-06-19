شاهد: ألمانيا بتشكيلة شابة تهزم أستراليا بثلاثة أهداف مقابل هدفين

اضطرت المانيا لبذل جهد أكبر من المتوقع خلال الفوز 3-2 على أستراليا في مستهل مشوارها في كأس القارات لكرة القدم في روسيا مستندة إلى تشكيلة شابة خلت من الأسماء اللامعة (الاثنين).

وحصل معظم نجوم ألمانيا على عطلة صيفية استعدادا للدفاع عن لقب كأس العالم في روسيا العام المقبل. وراهن المدرب يواكيم لوف على تشكيلة من المواهب الواعدة.

ولو استغلت ألمانيا الفرص الكثيرة التي أتيحت لها للتسجيل لكانت مهمتها أسهل.

وهيمن فريق لوف على اللقاء منذ البداية ووضعه لارس شتيندل في المقدمة من متابعة رائعة لتمريرة يوليان براندت في الدقيقة الخامسة.

وأهدرت ألمانيا العديد من الفرص في شوط من طرف واحد ودفعت الثمن عندما أدركت استراليا التعادل من هجمة نادرة حين سدد توم روغيتش في ظهر المدافع شكودران مصطفى وارتدت إليه الكرة ليسددها مجددا نحو شباك الحارس بيرند لينو.

لكن فرحة التعادل لم تدم سوى ثلاث دقائق إذ أعاد القائد يوليان دراكسلر التقدم لألمانيا من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وبعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف ليون جوريتسكا هدفا ثالثا لأبطال العالم بينما استغل تومي يوريتش كرة انزلقت من يد الحارس لينو ليقلص الفارق مجددا لأبطال آسيا.

وتقاسمت ألمانيا صدارة المجموعة الثانية مع تشيلي التي فازت بهدفين على الكاميرون أمس (الأحد).