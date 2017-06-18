مليار ونصف مليار دولار نظير رحيل رونالدو عن الريال

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ريال مدريد الإسباني سيضع مبلغ مليار و220 مليون جنيه استرليني (مليار و550 مليون دولار) نظير الاستغناء عن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووفقًا للصحيفة اليوم الأحد، فإن الشرط الجزائي الموجود في عقد رونالدو تبلغ قيمته 870 مليون جنيه استرليني (مليار و110 ملايين دولار) نظير الاستغناء عن خدماته في فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت أنه بخلاف قيمة الشرط الجزائي سيتم سداد مبلغ 350 مليون جنيه استرليني (450 مليون دولار) مقسمة بين قيمة الانتقال و قيمة راتبه عن الأربعة أعوام المتبقية في عقده.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت أن البرتغالي كرستيانو رونالدو، اتخذ قرارًا بالرحيل عن صفوف الملكي الموسم المقبل، وذلك بعدما وجهت السلطات الإسبانية له اتهامًا بالتهرب الضريبي.

ونشرت الصحيفة تصريحًا، ادعت أن رونالدو أدلى به لزملائه في معسكر منتخب بلاده استعدادًا لكأس القارات، حيث قال "سأغادر ريال مدريد، لقد اتخذت قرارًا، لا رجعة فيه".

وقبل 5 أيام أعلن مكتب المدعي العام في العاصمة الإسبانية مدريد، أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "متهم بالتهرب الضريبي".

ويراقب أكثر من نادٍ وضع رونالدو مع ريال مدريد من أجل الدخول في مفاوضات معه لضمه، خاصة مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.