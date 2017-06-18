البث الحي
رياضة

مليار ونصف مليار دولار نظير رحيل رونالدو عن الريال

18/6/2017

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ريال مدريد الإسباني سيضع مبلغ مليار و220 مليون جنيه استرليني (مليار و550 مليون دولار) نظير الاستغناء عن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووفقًا للصحيفة اليوم الأحد، فإن الشرط الجزائي الموجود في عقد رونالدو تبلغ قيمته 870 مليون جنيه استرليني (مليار و110 ملايين دولار) نظير الاستغناء عن خدماته في فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت أنه بخلاف قيمة الشرط الجزائي سيتم سداد مبلغ 350 مليون جنيه استرليني (450 مليون دولار) مقسمة بين قيمة الانتقال و قيمة راتبه عن الأربعة أعوام المتبقية في عقده.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت أن البرتغالي كرستيانو رونالدو، اتخذ قرارًا بالرحيل عن صفوف الملكي الموسم المقبل، وذلك بعدما وجهت السلطات الإسبانية له اتهامًا بالتهرب الضريبي.

ونشرت الصحيفة تصريحًا، ادعت أن رونالدو أدلى به لزملائه في معسكر منتخب بلاده استعدادًا لكأس القارات، حيث قال "سأغادر ريال مدريد، لقد اتخذت قرارًا، لا رجعة فيه".

وقبل 5 أيام أعلن مكتب المدعي العام في العاصمة الإسبانية مدريد، أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "متهم بالتهرب الضريبي".

ويراقب أكثر من نادٍ وضع رونالدو مع ريال مدريد من أجل الدخول في مفاوضات معه لضمه، خاصة مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر : الأناضول
المزيد من رياضة

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر