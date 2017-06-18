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رياضة|الهند وباكستان

شاهد: صلوات في الهند من أجل الفوز على باكستان في الكريكيت

18/6/2017

شهدت مختلف الولايات والمدن الهندية إقامة صلوات وطقوس من مختلف الطوائف الدينية من أجل أن تفوز الهند على باكستان في نهائي بطولة عالمية للكريكيت.

وأدى مشجعون متحمسون طقوسا دينية في نهر الغانغ، كما أدى مسلمون الصلاة من أجل أن يوفق المنتخب الهندي أمام نظيره الباكستاني.

وسبق أن التقى الفريقان خلال البطولة وسحق منتخب الهند نظيره الباكستاني.

وتحظى المباراة بين البلدين الجارين بأهمية كبيرة لما تشهده العلاقات بينهما من حساسيات، كما تحظى المباراة بمتابعة كبيرة من المشاهدين داخل البلدين وخارجهما.

وقالت وكالة رويترز إن تكلفة فقرة إعلانية لمدة 30 ثانية خلال المباراة قد تبلغ أكثر من 155 ألف دولار.

المصدر : رويترز
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