شاهد: صلوات في الهند من أجل الفوز على باكستان في الكريكيت

شهدت مختلف الولايات والمدن الهندية إقامة صلوات وطقوس من مختلف الطوائف الدينية من أجل أن تفوز الهند على باكستان في نهائي بطولة عالمية للكريكيت.

وأدى مشجعون متحمسون طقوسا دينية في نهر الغانغ، كما أدى مسلمون الصلاة من أجل أن يوفق المنتخب الهندي أمام نظيره الباكستاني.

وسبق أن التقى الفريقان خلال البطولة وسحق منتخب الهند نظيره الباكستاني.

وتحظى المباراة بين البلدين الجارين بأهمية كبيرة لما تشهده العلاقات بينهما من حساسيات، كما تحظى المباراة بمتابعة كبيرة من المشاهدين داخل البلدين وخارجهما.

وقالت وكالة رويترز إن تكلفة فقرة إعلانية لمدة 30 ثانية خلال المباراة قد تبلغ أكثر من 155 ألف دولار.