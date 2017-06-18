شاهد: المكسيك تخطف من البرتغال تعادلا مثيرا بهدفين

خطفت المكسيك التعادل 2-2 أمام البرتغال في المجموعة الأولى لكأس القارات لكرة القدم (الأحد).

وأدركت المكسيك التعادل بفضل هدف متأخر من هيكتور مورينو بعدما أحرز سيدريك هدفا بدا أنه سيمنح البرتغال بطلة أوربا الانتصار قبل خمس دقائق من النهاية.

وألغى حكم الفيديو هدفا مبكرا للبرتغال التي تقدمت في الدقيقة 34 عبر ريكاردو كواريسما بعد خطأ من كارلوس سالسيدو ترك كريستيانو رونالدو في مواجهة المرمى.

ولم يستطع قائد البرتغال السيطرة على الكرة للتسديد ومرر كرة رائعة بين ثلاثة مدافعين إلى كواريسما الذي راوغ الحارس غويرمو أوتشوا وسدد داخل الشباك.

وأدركت المكسيك التعادل بعد ذلك بثماني دقائق عبر خافييرهرنانديز بضربة رأس بعد محاولة سيئة من البرتغالي رفائيل جيريرو لإبعاد كرة بعد تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليعيد كارلوس فيلا الكرة إلى هرنانديز.

وبدا أن البرتغال ضمنت الفوز عندما سدد سيدريك كرة داخل الشباك لكن مورينو قفز أعلى من المدافعين ليقابل كرة بعد ركلة ركنية بضربة رأس داخل الشباك لتتعادل المكسيك.

وقال سيدريك "أعتقد أننا كنا الأفضل وصنعنا العديد من الفرص وسنرحل ونحن نشعر بالغضب، كنا دائما الأخطر من المنافس في اللعب المنظم والهجمات المرتدة".

وعلى الرغم من أن المكسيك كانت الأكثر سيطرة على اللعب فإن أوتشوا أنقذ مرماه من العديد من الفرص وكان يمكن لبطلة أوربا الحصول على النقاط الثلاث لولا إلغاء حكم الفيديو هدفا ثانيا بداعي التسلل.

وردت العارضة تسديدة قوية من رونالدو ووصلت الكرة إلى ناني الذي أودعها الشباك لكن حكم الفيديو أشار إلى وجود تسلل.

وتتصدر روسيا المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزها بهدفين على نيوزيلندا في الافتتاح أمس السبت.

وتلعب روسيا ضد البرتغال والمكسيك ضد نيوزيلندا الأربعاء المقبل.