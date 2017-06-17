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شاهد: كيف تضامنت جماهير الإفريقي التونسي مع قطر

17/6/2017

أعرب جمهور النادي الإفريقي التونسي، السبت، عن تضامنهم مع قطر، برفعهم لافتة كبيرة كتب عليها "كرهناكم يا حكام.. تحاصرون قطر.. وإسرائيل في سلام".

اللافتة تم رفعها في مدرجات ملعب "رادس" بالعاصمة تونس، خلال المباراة النّهائية بين النادي الإفريقي (أحد الفرق الرياضية للعاصمة تونس) والاتحاد الرياضي بنقردان (جنوب).

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة اللافتة معبرين عن إعجابهم بموقف الجماهير وحريتهم في الرأي والتعبير مقابل آخرين مهددون بالسجن نظير التعاطف!.

وتغلب الإفريقي على نظيره اتحاد بن قردان في مباراة النهائي بهدف دون رد.

وتوّج فريق الإفريقي، بكأس تونس لكرة القدم، للمرة الثانية عشر في تاريخه، بعد غياب عن اللقب منذ 17 عامًا وتحديدًا منذ موسم 1999-2000.

ومنذ 5 من يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات.

وشدّدت الدوحة أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.

وسجل هدف الإفريقي صابر خليفة في الدقيقة الثانية.

وضمت التشكيلة الأساسية التي اختارها المدير الفني للنادي الإفريقي كلا من فاروق بن مصطفى – مختار بالخيثر- علي العابدي – بلال العيفة – فخرالدين الجزيري – عصام الدخيلي – نادر الغندري – أسامة الدراجي – صابر خليفة – إبراهيم الشنيحي – ماتيو روزيكي.

فيما ضمت تشكيلة الاتحاد الرياضي ببن قردان كلا من سيف الشرفي – عمار بن ساسي – فادي الحميزي – إدريسا كوليبالي – أمين عباس – محمد أمين بن إسماعيل – جاكوب يومبي – زبير الدراجي – شمس الدين الصامتي – حسان الحرباوي – بلال الخفيفي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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