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تعيين كايزر مديرا فنيا لأياكس الهولندي

مارسيل كايزر
مارسيل كايزر
17/6/2017

أعلن نادي أياكس الهولندي لكرة القدم السبت، تعيين مارسيل كايزر المدير، الفني الحالي لفريق الرديف مديرا فنيا للفريق الأول.

وسيكون كايزر خليفة لبيتربوس الذي رحل لتدريب بروسيا دورتموند، بعد موسم واحد قضاه في تدريب أياكس حيث قاده لاحتلال المركز الثاني في الدوري الهولندي والوصول لنهائي الدوري الأوروبي الذي خسره أمام مانشستر يونايتد.

وقاد كايزر 48 عاما فريق الرديف والشباب بأياكس لاحتلال المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية الهولندي في الموسم الماضي.

وقال كايزر، الذي يمت بصلة  قرابة ببيت كايزر أحد عظماء النادي  السابقين، في بيان :" إنها فرصة عظيمة بالنسبة لي. سأتمسك بها بيدي الاثنتين".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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