رونالدو يسعى للانتقال من ريال مدريد بعد اتهامه بالتهرب الضريبي

قالت وسائل إعلام برتغالية في تقرير الجمعة إن المهاجم البرتغالي الدولي الشهير كريستيانو رونالدو يرغب في ترك ناديه الإسباني ريال مدريد بعد اتهامه بالتهرب الضريبي في إسبانيا.

وقالت صحيفة "إيه بولا" إن تقريرها يستند إلى مصدر موثوق أكد لها أن رونالدو (32 عاما) الذي سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم أربع مرات، اتخذ بالفعل قرارا بالانتقال من الريال وأنه سيطلب من ناديه ذلك.

وأكدت الصحيفة البرتغالية أن رونالدو "منزعج للغاية" بسبب الاتهامات التي وجهتها إليه سلطات الادعاء الاسبانية.

ونشرت صحيفة ريكورد الرياضية اليومية خبرا مماثلا.

ولم يتسن الاتصال بوكيل أعمال رونالدو للتعليق.

وأقام الادعاء الإسباني دعوى قضائية ضد البرتغالي رونالدو، هداف ريال مدريد، بسبب مزاعم عن خداع السلطات في نحو 14.7 مليون يورو (16.5 مليون دولار) من خلال إخفاء دخله من بيع حقوق استغلال صورته في الفترة بين 2011 و2014.

ونفى رونالدو ارتكاب أي مخالفة من هذا القبيل.

وقال ريال مدريد (الخميس) إنه على ثقة من أن مهاجمه البرتغالي لم يرتكب أي مخالفة.

ولم يتسن الاتصال بالنادي للتعليق على تقرير الصحيفة البرتغالية اليوم الجمعة.

وقاد رونالدو ناديه للتتويج باللقب الثاني عشر في دوري أبطال أوربا في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما سجل هدفين في المباراة التي فاز بها الريال 4-1 على يوفنتوس بطل إيطاليا في المباراة النهائية لينتزع لقب هداف المسابقة.

وسبق للسلطات الإسبانية أن اتهمت عددا من نجوم اللعبة بمخالفات مالية ومنها التهرب الضريبي ومن بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة وزميله البرازيلي نيمار.

وانتقل رونالدو إلى الريال في 2009 قادما من مانشستر يونايتد في صفقة قياسية عالميا في ذلك الحين مقابل 96 مليون يورو.

وخلال ثمانية مواسم قضاها رونالدو مع الريال فاز بدوري الأبطال ثلاث مرات والدوري المحلي مرتين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وافق على تمديد عقده حتى 2021.

ورونالدو حاليا في روسيا حيث سيشارك في كأس القارات مع منتخب البرتغال وقال أندريه سيلفا زميله في الفريق إن لاعب ريال متحمس لخوض البطولة. وقال في مؤتمر صحفي في كازان حيث تواجه البرتغال منتخب المكسيك بعد غد الأحد "كل ما أستطيع قوله هو إنه متحمس. وتركيزه ينصب على المنتخب ويشجعنا للفوز بالبطولة".