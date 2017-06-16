البث الحي
رياضة

برشلونة يقرر الاستغناء عن 8 لاعبين

الفيردي المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني
الفيردي المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني
16/6/2017

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، مساء الخميس، أن فالفيردي المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم استقر على الاستغناء عن ثمانية لاعبين.

وأوضحت الصحيفة، أن فالفيردي قرر الاستغناء عن التركي أرضا طوران، والإسباني الجنسية ذي الأصول المغربية منير الحدادي، والفرنسي جيرمي ماثيو والبلجيكي توماس فيرمايلين  وسيرجي سامبر وكريستيان تيو والحارس جوردي ماسيب.

وأكدت أن برشلونة فتح الباب على مصراعيه أمام اللاعبين الثمانية للبحث عن أندية أخرى يحترفون ضمن صفوفها بداية من الموسم الكروي.

ويسعى فالفيردي المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني لإجراء عملية إحلال وتجديد استعدادًا للموسم الجديد 2017-2018.

المصدر : الأناضول
المزيد من رياضة

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)