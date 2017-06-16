الأهلي المصري يعلن عدم المشاركة في كأس العالم للأندية لكرة اليد بقطر

أعلن النادي الأهلي المصري اعتذاره عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 25 إلى 28 من أغسطس/آب المقبل.

وقال شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، في بيان إن مجلس إدارة النادي قرر الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "تضامنا مع اتجاه الدولة ومع قرار المقاطعة المصرية لقطر".

كانت مصر قد أعلنت انضمامها إلى عدد من الدول الخليجية التي أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 5 من يونيو/حزيران الجاري، وفرضت عليها حصارًا بريًا وجويًا، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة.

وشدّدت قطر أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.