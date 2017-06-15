فضيحة منشطات تهدد مشاركة مصر في منافسات رفع الأثقال

قالت وكالة رويترز إن مصر تواجه إمكانية إيقاف مشاركتها في منافسات رفع الأثقال لمدة عامين من جانب الاتحاد الدولي للعبة بعد سقوط خمسة رباعين صغار، في اختبار منشطات.

وأكد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أن الرباعين الخمسة، واثنين اخرين يبلغان من العمر 20 عاما، سقطوا في اختبار منشطات خلال بطولة افريقيا للشباب والناشئين في القاهرة في ديسمبر كانون الأول الماضي، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس الاتحاد المحلي للرياضة "مؤامرة".

وقالت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والاتحاد المصري لرفع الأثقال إنهما ضحية مؤامرة وإن تحقيقا داخليا أجراه الاتحاد ألمح إلى أن شخصا حاقدا وضع المنشطات عمدا في طعام الفريق.

وقال محمود كمال محجوب رئيس الاتحاد المصري: "هناك مؤامرة هدفها تعطيل مسيرة الاتحاد".

وقالت وكالة رويترز إن الاتحاد أو المنظمة المصرية لم يقدما أي أدلة لدعم فرضية وجود مؤامرة،.

وبموجب لوائح الاتحاد الدولي لرفع الأثقال فإن أي بلد يشهد سقوط ثلاثة رباعين أو أكثر في اختبارات منشطات في غضون عام واحد يكون عرضة للعقوبات وفي الحالات الخطيرة يمكن إيقافه.

وقال أسامة غنيم المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في تصريحات لرويترز: "المنظمة لم تتلق حتى الآن إخطارا بأي عقوبات، ولكن القواعد تنص على ايقاف الاتحاد المحلي لمدة 3 سنوات عن اللعبة وغرامة 250 ألف دولار في حال ظهور حالات إيجابية".

وتكشف قائمة الأسماء التي قدمها الاتحاد المصري لرويترز أن الفتاتين كانتا في 14 من العمر، بينما تتراوح أعمار ثلاثة رياضيين آخرين، بينهما رباعتان، بين 15 و17 عاما عندما خضعوا لاختبار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في القاهرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي يناير كانون الثاني قال الاتحاد الدولي إن الرباعين الاثنين الاخرين اللذين يبلغان من العمر 20 عاما، وسبق لهما الفوز بذهبية منافسات الناشئين، هما أحمد جودة (في منافسات 77 كيلوغراما) وآلاء ياسر (في منافسات 75 كيلوغراما(

وانتخب محجوب، رئيس الاتحاد المصري، لعضوية المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي الشهر الماضي.

وقال غنيم إن تحقيقا داخليا خلص إلى أن اللاعبين تناولوا حلوى "وضعت بها المنشطات عمدا" خلال معسكر تدريبي للاعبين.

وألمح إلى أن رباعا غاضبا أو مدربا متورطا في نزاع مع الاتحاد المحلي أو أشخاصا لديهم خلافات مع مجلس ادارة اتحاد رفع الاثقال ويريدون إبعادهم ربما يكونون وراء ذلك.

وأضاف "شكلنا لجنة مشتركة من اتحاد رفع الاثقال ومن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وقمنا بمخاطبة الاتحاد الدولي وقلنا له إن ما حدث من العينات الايجابية السبع أمر غير طبيعي".

وتابع: "طالبنا الاتحاد الدولي بعدم ايقاف الاتحاد المصري مع جدولة العقوبة المالية وان تجرى جلسات الاستماع للاعبين المصريين المتهمين في مصر وبواسطة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بسبب ارتفاع تكاليف السفر الى سويسرا حيث مقر الاتحاد الدولي". وقال إن الاتحاد الدولي لم يرد على المطالب.

ولم يتسن لرويترز الاطلاع على التقرير المصري المتعلق بالتحقيق الداخلي.

وأوقفت ثلاث رباعات مصريات في آخر أربع سنوات بسبب تعاطي مواد محظورة رياضيا.